مبابي يقود منتخب فرنسا للفوز على لوكسمبورغ وديًا استعدادًا لبطولة يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الديوك الفرنسية في الفوز على منتخب لوكسمبورغ بثلاثية نظيفة وذلك في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادًا لبطولة أمم أوروبا يورو 2024 المقبلة.

مبابي يقود منتخب فرنسا للفوز على لوكسمبورغ

بدأ المنتخب الفرنسي المباراة بشن الكثير من الهجمات على مرمى لوكسمبورغ ولكن فشلت جميع محاولاتهم، حيث كانت أخطر هجمات الديوك الفرنسية في الدقيقة 26 عن طريق نجمها الأول كيليان مبابي الذي أهدر فرصة خطيرة عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن أنتوني موريس حارس مرمى لوكسمبورغ تصدى لها ببراعة.

كما حاول لاعبو منتخب لوكسمبورغ خطف هدف مبكر في اللقاء ولكن دون جدوى حتى نجح المنتخب الفرنسي في تسجيل الهدف في الدقيقة 43 عن طريق كولو مواني الذي تصدى لعرضية مبابي ليسددها في مرمى لوكسمبورغ ببراعة وينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا على لوكسمبورغ بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الفرنسي الضغط على لاعبي لوكسمبورغ حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق جوناثان كلوز الذي تلقى تمريرة سحرية من نجم الديوك الأول مبابي ليسدد بشكل متقن كرة رائعة في مرمى لوكسمبورغ ويعلن عن الهدف الثاني لمنتخب فرنسا.

وفي الدقيقة 85، اختتم كيليان مبابي نجم المباراة الأول أهداف اللقاء عندما استلم الكرة من زميله برادلي باركولا ليسدد كرة صاروخية في الجانب الأيسر لمرمى منتخب لوكسمبورغ ويعلن عن الهدف الثالث في اللقاء ويتنتهي المباراة بفوز الديوك الفرنسية بثلاثية نظيفة.