نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باولو ديبالا يلمح بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن تطلع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب تقارير صحفية فإن هناك العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتطلع للتعاقد مع باولو ديبالا في الميركاتو الصيفي القادم.

كما أبدى الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لرغبته في خوض تجربة جديدة.

وذكرت التقارير الصحفية أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ديبالا مع نادي روما الإيطالي يصل إلى 15 مليون يورو فقط وسوف ينتهي في نهاية الشهر القادم.

وكانت العديد من أندية دوري روشن السعودي أبدت رغبتها في التعاقد مع باولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة مثل نادي الشباب.