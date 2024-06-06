منتخب تونس يتجاوز غينيا الاستوائية ويقتنص صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين منتخب تونس ضد نظيره منتخب غينيا الاستوائية، بفوز الأول على الثاني في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء، على ملعب حمادي العقربي في رادس، بالجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب تونس يهزم غينيا الإستوائية

انطلقت أحداث المباراة بهدوء تام بين اللاعبين والتركيز على مرمى المنافس لكل منهما، وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني استحوذ منتخب تونس على مجريات المباراة، وحصل مدافع نادي الزمالك حمزة المثلوثي يتحصل على ركلة جزاء، سجل منها محمد علي بن رمضان الهدف الأول للمنتخب التونسي في مرمى غينيا الاستوائية في الدقيقة ال 82، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وتوالت البطاقات الصفراء وأشهر الحكم العديد منها للاعبي الفريقين.

وبهذه النتيجة المنتخب التونسي يتجاوز غينيا الاستوائية بهدف نظيف، ويقتنص صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026.