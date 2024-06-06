نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفين.. بلجيكا يفوز على الجبل الاسود وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين منتخب بلجيكا ضد الجبل الأسود بهدفين للأول دون رد من الثاني، التي تقام على ملعب «بودوان» معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات اللقاءات الودية تمهيدًا لبطولة أمم أوروبا 2024.

وانطلقت مباراة بلجيكا ضد نظيره الجبل الاسود اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث المباراة بين منتخب بلجيكا ضد الجبل الاسود

دخل منتخب بلجيكا والجبل الأسود بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، تمهيدًا لبطولة أمم أوروبا.

واستمرت المحاولات على شباك المنتخبين ولكن ودن جدوى، دون أي أهداف في الشوط الأول من عمر المباراة حتى الدقيقة "44".

استطاع كيفين دي بروين لاعب منتخب بلجيكا من إحراز هدف التقدم لمنتخب وطنه في شباك منتخب الجبل الاسود مع الدقيقة "44" من عمر الشوط الأول.

ومع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من ضائع أضاف لاعب منتخب بلجيكا لياندرو تروسار الهدف الثاني في شباك منتخب الجبل الاسود.

وانطلقت صافرة حكم المباراة معلنة معها نهاية المباراة التي جمعت منتخب بلجيكا ضد نظيره الجبل الاسود بفوز الأول على الثاني بهدفين دون رد.

ودخل منتخب بلجيكا ضد الجبل الأخضر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: دي كويبير- فايس- ديباست- مونييه.

خط الوسط: أونانا- ديفين دي بروين- فيرميرين.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو- باكايوكو- لويس أوبيندا.

بينما دخل منتخب الجبل الأخضر ضد بلجيكا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماتيجا ساركيس.

خط الدفاع: فيشوفيتش- روبيجيتش - فوياسيتش - فوكسيفيتش.

خط الوسط: برنوفيتش - إدفين كوتش - اوسماييتش - يوفيتيتش - كوماي.

خط الهجوم: كرستوفيتش.