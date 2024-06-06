أحمد جودة - القاهرة - عبداللطيف الدوماني : تدريب دمنهور شرف كبير وهدفنا الصعود

أكد عبداللطيف الدوماني، المدير الفنى الجديد لدمنهور، أن توليه المسئولية الفنية للنادى البحراوى شرف لأى مدرب، خاصة أن دمنهور يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا تؤهله للعودة من جديد إلى مكانته الطبيعية

وفي تصريحات خاصة للفجر أكد عبداللطيف الدوماني أن هدفه مع دمنهور هو إعداد فريق قوي لديه طموحات الانتصارات،وتحقيق الهدف المنشود بالمنافسة مبكرا علي الصعود

ومن جانبه أعرب المدير الفني الجديد عن سعادته الكبيرة بتولي المسؤولية الفنية لفريق دمنهور متمنيًا أن يكون عند حسن ظن كل الجماهير البحراوية من خلال عودة هذا الكيان الكبير جدًّا إلى مكانته الطبيعية من جديد مشددًا على أن نادي دمنهور لا يقل في الجماهيرية والشعبية الكبيرة عن أندية الدوري الممتاز وبدعم وتكاتف مجلس إدارة نادي دمنهور والجماهير البحرواية الوافية جدًّا وجميع القيادات الرياضية سيعود فريق دمنهور إلى مكانته الكبيرة من جديد.