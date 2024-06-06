نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إسبانيا يدك شباك أندورا بخماسية وديًا استعدادًا لـ "يورو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق أندورا، بخماسية دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما منذ قليل، استعدادًا لخوض مباريات بطولة يورو 2024.

أحداث مباراة إسبانيا ضد أندورا الودية

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث مباراة منتخب إسبانيا ضد أندورا، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي المنتخب الإسباني، لتسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، سجل اللاعب بيريز نجم منتخب إسبانيا الهدف الأول في شباك أندورا بعد تسديدة قوية.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أندورا ضد إسبانيا، بتقدم الأخير بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، عند الدقيقة 53 أضاف أوريارزوبال، نجم المنتخب الإسباني الهدف الثاني بعد جملة رائعة.

وسجل نفس اللاعب في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، لصالح المنتخب الإسباني

وأضاف أوريارزوبال نجم منتخب إسبانيا، الهدف الثالث له والرابع لصالح الماتادور، في الدقيقة 73 من الشوط الثاني.

ثم تمكن فيران توريس مهاجم منتخب إسبانيا، الهدف الخامس في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى أندورا.