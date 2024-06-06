نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. أولى صفقات الزمالك وحسام حسن ينفي خلافه مع نجم الأهلي وكونتي مدربًا لـ نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

منتخب تونس يتجاوز غينيا الاستوائية ويقتنص صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026

انتهت المواجهة التي جمعت بين منتخب تونس ضد نظيره منتخب غينيا الاستوائية، بفوز الأول على الثاني في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء، على ملعب حمادي العقربي في رادس، بالجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

انطلقت أحداث المباراة بهدوء تام بين اللاعبين والتركيز على مرمى المنافس لكل منهما، وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

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مؤشر قوي يقرب الزمالك من حسم أول صفقات الصيف

كشف موقع ترانسفير ماركت العالمي عن زيادة في نسبة انتقال أشرف بن شرقي، لاعب نادي الريان القطري، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، جاءت هذه الزيادة بعد إعلان النادي القطري عدم تجديد عقد اللاعب، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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حسام حسن يرد على أزمته مع عمر كمال عبد الواحد

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عدم وجود أي مشكلة بينه وبين عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي أو أي لاعب آخر، مشيرًا إلى أنه لا مجال لإثارة أي خلاف مع أي لاعب في الفريق.

خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، أوضح حسام حسن قائلًا: "أنا لا أملك أي حسابات مع أي لاعب خارج مصلحة المنتخب والكرة المصرية، والحديث عن وجود أي أزمة مع أي لاعب هو أمر لا أساس له من الصحة".

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كونتي مديرًا فنيًا لنابولي

أعلن نابولي، اليوم الأربعاء، تعيين المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، مدربًا جديدًا للفريق حتى 30 يونيو (حزيران) 2027.

وقال أنطونيو كونتي في أول تصريح له بعد توقيعه مع بطل الدوري الإيطالي 3 مرات: نابولي من الأندية ذات الأهمية العالمية، أنا سعيد ومتحمس جدًا لفكرة الجلوس في مقعد المدير الفني للفريق، يمكنني أن أعد بشيء واحد بالتأكيد، سأبذل قصارى جهدي من أجل نمو الفريق والنادي".

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طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة علي معلول

أدى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وذكر الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن معلول بدأ اليوم مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي والتأهيل في «الجيم».