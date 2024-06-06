نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيبو ينهي الجدل حول عقوبة أفشة ومنع ظهور طاهر محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي عن الإجراءات التي اتخذت عقب التصريحات التي أدلى بها محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، والتي أثارت الجدل وساهمت في منع زميله طاهر محمد طاهر من الظهور إعلاميًا.

بيبو: قررنا إيقاف ظهور اللاعبين إعلاميًا والتركيز على التدريبات

ساهمت تصريحات أفشة مع ابراهيم فايق على إيقاف حلقة زميله طاهر محمد الطاهر والتي كان من المقرر إذاعتها عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" أمس الأربعاء.

وجاء خالد بيبو قائلًا: "الهدف من إجراء اللاعبين حوارات تليفزيونية هو منح الفرصة للاعبين الاحتفال مع الجمهور ومع العودة للمران أن يتم وقف الظهور الإعلامي".

وأكمل: "ما حدث من تصريحات بعض اللاعبين في الأيام الماضية ساعدنا في اتخاذ قرار إيقاف ظهور اللاعبين إعلاميًا، والتركيز على التدريبات وما هو قادم".

وعن معاقبة أفشة جاء قائلا: "الأهلي يعود للوائح والقوانين الخاصة به وأي شخص داخل منظومة الأهلي يخطئ يتم عقابه فنحن بشر وكلنا نخطئ وهذا يحدث".

واختتم: "أفشة عاد للتدرب مع الفريق اليوم بلا مشكلة ولا نريد تضخيم الأمور".