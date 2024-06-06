نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة منتخب إسبانيا ضد أندورا الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، فوزًا عريضا على نظيره فريق أندورا، بخماسية دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما منذ قليل، استعدادًا لخوض مباريات بطولة يورو 2024.

أهداف مباراة إسبانيا ضد أندورا الودية

وافتتح التسجيل عند الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، اللاعب بيريز نجم منتخب إسبانيا الهدف الأول في شباك أندورا بعد تسديدة قوية.

ثم أضاف في الدقيقة 53 أضاف أوريارزوبال، نجم المنتخب الإسباني الهدف الثاني بعد جملة رائعة.

وأحرز نفس اللاعب في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، لصالح المنتخب الإسباني.

وسجل أوريارزوبال نجم منتخب إسبانيا، الهدف الثالث له والرابع لصالح الماتادور، في الدقيقة 73 من الشوط الثاني.

ثم أحرز فيران توريس مهاجم منتخب إسبانيا، الهدف الخامس في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى أندورا.