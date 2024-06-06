نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تواجه باكستان.. مواعيد مباريات اليوم الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام العديد من المباريات المهمة اليوم الخميس 6-6-2024 في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وتعد أبرز مواجهات اليوم لقاء السعودية ضد باكستان.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الخميس في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في تصفيات آسيا

1- أندونسيا × العراق – في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

2- بنجلاديش × أستراليا – في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

3- تايبيه الصينية × عمان – في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

4- فيتنام × الفيلبين – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

5- الصين × تايلاند – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

6- سنغافورة × كوريا الجنوبية – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

7- هونج كونج × إيران – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

8- كوريا الشمالية × سوريا – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

9- الهند × الكويت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

10- أوزباكستان × تركمانستان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

11- قرغيزستان × ماليزيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

12- باكستان × السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

13- فلسطين × لبنان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

14- أفغانستان × قطر في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

15- نيبال × الإمارات – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

16 - الأردن × طاجيكستان – في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

17- البحرين × اليمن – في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الخميس 6-6-2024، عبر قنواتها.