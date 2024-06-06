نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان السيد يكشف عن تشكيل منتخب مصر الأقرب أمام بوركينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن مواجهة مصر أمام بوركينا فاسو هي مباراة الصعود لكأس العالم القادمة، والمباريات المقبلة ستكون سهلة للغاية سواء داخل أو خارج مصر، لكن أهم 3 نقاط في لقاء الليلة لحسم الصعود.

رمضان السيد: مصر وبوركينا فاسو هي مباراة الصعود للمونديال

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "منتخب مصر يلعب بطريقة 4-3-3، ومشاركة ناصر ماهر ستكون مجازفة وتغيير في طريقة اللعب إلى 4-2-3-1، ومنتخب بوركينا مميز ويضم عناصر محترفة في أوروبا، ولا بد أن نكون حذرين طوال الـ90 دقيقة، وإدارة اللقاء بشكل جيد من جانب حسام حسن".

وأضاف: "التغييرات أيضا لمنتخب مصر في الشوط الثاني لا بد أن تكون مؤثرة، والتشكيل الأفضل لا بد أن يتواجد فيه مصطفى شوبير في حراسة المرمى بشكل أساسي لأنه الأجهز حاليا، والشناوي حارس عملاق لكن المشكلة في ابتعاده طوال الفترة الماضية عن المباريات.. وشوبير في فورمة عالية جدًا، ولم أرى أي حارس في تاريخ المصري ينطلق بهذا الشكل".

وواصل: "حسام حسن اعتقد سوف يلعب بـ عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني، وفي الوسط حمدي فتحي وزيزو وامام عاشور، خصوصا أن حمدي يجيد الادوار الدفاعية والمساندة الهجومية واجادة الالعاب الهوائية، مع ثبات هاني في الخلف وقيام عمر كمال بالدور الهجومي جيدًا".

وأكمل: "بالتأكيد محمد صلاح سيقود الهجوم مع مصطفى محمد وتريزيجيه، وهم الأفضل حاليًا.. واخترت حمدي فتحي للأدوار الهجومية وتميزه في النواحي الدفاعية رغم وجود لاعبين جيدين أيضا مثل أكرم توفيق ومروان عطية وهم في أفضل مستوى لهما خلال المرحلة الأخيرة مع الأهلي".

وزاد: "لاعبي الأهلي في فورمة فنية عالية، وكلهم في حالة جيدة مؤخرًا، وربيعة وعبدالمنعم تأقلموا على اللعب سويًا، وأيضا عمر كمال عبدالواحد قد يكون من أسباب الفوز في ظل تميزه هجوميًا في الفترة الماضية، كما أنه يضم للعمق ويسدد على المرمى كثيرًا، وجود أكثر من لاعب من الأهلي ميزة للمنتخب المصري".

وختم: "أتوقع فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين نظيفين".