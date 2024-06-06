نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح ناري من نائب رئيس الزمالك حول تراجع ألعاب الصالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أنه يشعر بحالة حزن شديد بسبب النتائج التي حدثت في ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء خلال الموسم المنصرم.

هشام نصر: أشعر بحزن شديد بسبب نتائج ألعاب الصالات

قال هشام نصر في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد": "أعلم مدى حزن جماهير نادي الزمالك بسبب النتائج السلبية التي حدثت في ألعاب الصالات خلال الموسم المنصرم".

واختتم: "أشعر بالحزن أكثر من جماهير الزمالك ونسعى لحل الأزمات خلال الفترة القادمة".