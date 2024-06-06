الرياضة

هشام نصر: مجلس الزمالك وقع في خطأين بعد فوزه بالانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - يرى هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة وقع في خطأ بعد الفوز في انتخابات مجلس الإدارة.ه

هشام نصر: مجلس الزمالك أخطأ في أمرين

قال هشام نصر في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد": "مجلس الإدارة كان أمام أمرين، وهما ترك الأمور تسير كما هي لأن مجلس الإدارة تم انتخابه بعد بداية الموسم، أو التدخل لمحاولة حل الأزمات".

وأضاف: "مجلس الإدارة سعى جاهدًا لحل أزمات ألعاب الصالات، حيث أن النادي كان مديونًا لاتحادات الطائرة والسلة واليد بما يقترب بـ35 مليون جنيه".

وأكمل: "دفعنا ما يقترب من 40 لـ50 % من ديون نادي الزمالك للاتحادات المختلفة، من أجل رفع إيقاف القيد، وتسجيل اللاعبين في كافة الألعاب".

وتابع: " المجلس قام بحل أزمة العديد من اللاعبين، ومنهم الفولي وتعاقدنا مع أحمد مجدي لتدعيم فريق اليد".

واختتم: "مستحقات لاعبي الزمالك في ألعاب الصالات المتأخرة، وصلت إلى 107 مليون جنيه".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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