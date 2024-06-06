هشام نصر: مجلس الزمالك وقع في خطأين بعد فوزه بالانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - يرى هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة وقع في خطأ بعد الفوز في انتخابات مجلس الإدارة.ه

هشام نصر: مجلس الزمالك أخطأ في أمرين

قال هشام نصر في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد": "مجلس الإدارة كان أمام أمرين، وهما ترك الأمور تسير كما هي لأن مجلس الإدارة تم انتخابه بعد بداية الموسم، أو التدخل لمحاولة حل الأزمات".

وأضاف: "مجلس الإدارة سعى جاهدًا لحل أزمات ألعاب الصالات، حيث أن النادي كان مديونًا لاتحادات الطائرة والسلة واليد بما يقترب بـ35 مليون جنيه".

وأكمل: "دفعنا ما يقترب من 40 لـ50 % من ديون نادي الزمالك للاتحادات المختلفة، من أجل رفع إيقاف القيد، وتسجيل اللاعبين في كافة الألعاب".

وتابع: " المجلس قام بحل أزمة العديد من اللاعبين، ومنهم الفولي وتعاقدنا مع أحمد مجدي لتدعيم فريق اليد".

واختتم: "مستحقات لاعبي الزمالك في ألعاب الصالات المتأخرة، وصلت إلى 107 مليون جنيه".