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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق، أنه من الصعب وجود بيكهام أو كوكا في مركز الظهير الأيسر مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، مشيرًا إلى أن حسام حسن كان لديه حلول منها استدعاء عمر جابر لاعب الزمالك، أو اشراك عمر كمال عبدالواحد بعدما تألق مؤخرا في مواجهات الأهلي وسجل أهداف عندما لعب في هذا المركز.

أبو مسلم: شوبير الأفضل لحراسة مرمى مصر أمام بوركينا فاسو

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "ما دام تم استدعاء عمر كمال عبدالواحد فأنه سوف يشارك في مركز الظهير الأيسر أمام بوركينا فاسو، ولا بد من اللعب بتحفظ أيضا وتفادي الهجوم المرتد".

وأضاف: "من الممكن الدفع بـ مروان عطية وأكرم في وسط الملعب لأنهم في حالة تأقلم معًا بشكل واضح، خصوصا في ظل عدم اعتماد حسام حسن على حمدي فتحي، كما أن وجود الثنائي مروان وأكرم سيوفر مجهود إمام عاشور الذي سيلعب بشكل هجومي أكثر في تلك المباراة".

وتابع: "أرى أن حسام حسن بنسبة كبيرة لن يبدأ بـ زيزو، والأفضل تأمين المباراة دفاعيا بشكل جيد، وهناك تغييرات في الشوط الثاني من الممكن الدفع بزيزو".

وواصل: "إمام عاشور يقدم مستوى جيد مع الأهلي، وكل اللاعبين وصلوا لمرحلة جيدة فنيا، ومحمد صلاح الأفضل يتواجد في الطرف الأيمن، وهناك سرعات في الجبهة الآخرى أيضا مع وجود زيزو".

وأشار إلى أن منه الوارد الاستفادة من زيزو خلال سير اللقاء، وأحمد سيد زيزو سيكون البديل الأمثل لـ تريزيجيه وكذلك هناك إبراهيم عادل.. وزيزو لديه خبرات كثيرة مع منتخب مصر.

وأكمل: "الشناوي حاليا ليس جاهزًا فنيًا بعد غياب طويل عن الملاعب، حتى لو تدرب بقوة مع المنتخب والأهلي.. والحراسة لا يجوز فيها المغامرة مطلقا. والأفضل وجود مصطفى شوبير لأنه الأجهز فنيا ونال ثقة كبيرة مؤخرًا بعدما ساهم بشكل مؤثر في تتويج الاهلي بدوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "أتوقع فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدف نظيف، وأقول لـ طارق السيد بأن مارسيل كولر لن يرحل، وقولت له في وقت سابق أن إمام عاشور سينضم للأهلي".