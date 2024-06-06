تونس تهزم غينيا الاستوائية وتنفرد بالصدارة

تونس تهزم غينيا الاستوائية وتنفرد بالصدارةانتزع منتخب تونس فوزاً صعباً من ضيفه غينيا الاستوائية 1- صفر، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتدين تونس بالفضل في فوزها للاعب محمد علي بن رمضان لاعب فيرنكفاروش الهنغاري، صاحب هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، حقق منتخب تونس، الساعي إلى بلوغ المونديال للمرة السابعة في تاريخه، فوزه الثالث على التوالي في المجموعة، وعزز صدارته في الترتيب العام برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة.

وتتفوق تونس بفارق 3 نقاط على غينيا الاستوائية أبرز منافسيها على بطاقة التأهل المباشر وصاحبة المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وبـ 5 نقاط عن ناميبيا صاحبة المركز الثالث التي تعادلت في وقت سابق اليوم بنتيجة (1-1) مع ضيفتها ليبيريا، التي تحتل المركز الخامس بعدما حصدت نقطتها الثانية في المجموعة.

وتختتم مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثامنة اليوم الخميس بمواجهة مالاوي صاحبة المركز الرابعة برصيد 3 نقاط مع ساوتومي وبرينسيب صاحبة المركز السادس والأخير بلا نقاط.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع في التصفيات الإفريقية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما تخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل مركز الوصافة مباريات فاصلة لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.