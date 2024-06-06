هشام نصر: حزنت من التهكم علي شخصي.. وهذا سبب انهيار ألعاب صالات الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي أنه يتوجه بالشكر إلي الاتحادات الرياضية المختلفة في العاب الصالات على موافقتها تقسيط المديونيات المتأخرة على الزمالك.

هشام نصر: الزمالك لا يمتلك صف أول ولا ثاني في ألعاب الصالات

قال هشام نصر، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: “الزمالك لا يمتلك صف أول ولا ثاني في ألعاب الصالات سواء اليد والسلة والطائرة، وألعاب الصالات تعرضت للانهيار بسبب رحيل أفضل اللاعبين عن الفرق وكنا غير قادرين على منعهم من الرحيل ومنهم من احترف ومنهم من انتقل للأهلي”.

وأتم: " حزنت من التهكم على شخصي بمصطلح "الكادر الإداري" من جماهير الزمالك وأعمل من أجل تصحيح أخطاء المجلس السابق وعودة فرق ألعاب الصالات لمنصات التتويج ".

واضاف:" لا أقدر أجزم ان الزمالك سيتوج بجميع البطولات في الموسم المقبل ولكن سنقاتل من أجل تحقيقها".