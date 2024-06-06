نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عرض رسمي من طرابزون التركي لضم نجم الأهلي هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على رادار طرابزون التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتصدر المشهد الرياضي خلال الأيام القليلة الماضية، أحاديث وأنباء عن رحيل بعض نجوم النادي الأهلي والتعاقد مع أخرين.

ويأتي أحمد القندوسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى سيراميكا كليوباترا، أحد أبرز نجوم الأهلي الذي يدور حوله العديد من الأخبار ما بين الرحيل أو العودة للقلعة الحمراء.

مصير أحمد القندوسي مع الأهلي

وحرص دوت الخليج الرياضي خلال الساعات القليلة الماضية، على الوصول إلى معلومة مؤكده من أحد مصادره عن مصير الجزائري أحمد القندوسي في الفترة الحالية.

وأكد مصدر موثوق داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج الرياضي"، أن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وصل إليها عرض رسمي من نادي طرابزون سبور التركي للحصول على خدمات الجزائري أحمد القندوسي.

وتابع المصدر أن الإدارة تفكر في الموافقة على عرض طرابزون التركي للتعاقد مع اللاعب الجزائري، وخاصة بعد الرجوع إلى كولر الذي رحب برحيل القندوسي.

قيمة عرض طرابزون التركي للتعاقد مع القندوسي

ويأتي عرض طرابزون التركي لضم أحمد القندوسي بقيمة 2.5 مليون دولار، ويري الأهلي أن العرض مناسب للاستغناء عن اللاعب.

وكان القندوسي قد رحل عن النادي الأهلي في الموسم الماضي إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.