نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ضد بوركينا فاسو اليوم الخميس الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستقام على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

ويتم إذاعة مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، عبر قناتي «أون تايم سبورت » الفضائى، وأيضًا قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، و«ssc» السعودية.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في المجموعة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، ومنتخبي جيبوتي وسيراليون.