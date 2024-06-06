نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الناصر زيدان يكشف التفاصيل الكاملة حول مشروع القرن في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن الأهلي سيقدم مشروعا محوريا للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه لا يقتصر فقط على الاستاد، بل سيقدم عدة خدمات متعددة.

زيدان: مشروع القرن هو بمثابة مدينة كاملة

قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، في تصريحات لملعب الشمس، أن مشروع القرن هو بمثابة مدينة كاملة، وليس مقتصرا على الاستاد فقط.

وواصل، أن المشروع يتضمن استاد الأهلي بالإضافة إلى المدينة المتكاملة، وبعض الخدمات الاستثمارية المقدمة للجماهير.

وشدد على دور الدولة في احتضان النادي الكبير، الذي يمثل فخر للقارة السمراء.

واختتم، أن الكابتن محمود الخطيب أثرا فينا بكلماته العظيمة، حيث قال أنه يتمنى أن يكون مع الجماهير في الاستاد حتى لو كان عاجزا.