نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره باكستان مساء اليوم الخميس 6 يونيو 2024 على ملعب "جيناه سبورت ستاديوم"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية ضد باكستان في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة البداية لمباراة السعودي ضد باكستان اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الأخضر السعودي، صدارة المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، بينما يتذيل منتخب باكستان المجموعة، دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد باكستان في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة منتخب السعودية ضد منتخب باكستان مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق عيسى الحربين.