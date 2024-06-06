نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام نصر: الزمالك كان مديونا بأكثر من 35 مليون جنيه لاتحادات الطائرة واليد والسلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام نصر نائب رئيس الزمالك، أنه شعر بأنه متهم لأول مرة في حياته وظهر تلفزيونيا من أجل الدفاع عن نفسه.

هشام نصر: حزين أكثر من جماهير الزمالك على الاخفاقات

قال هشام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حزين أكثر من جماهير الزمالك على الاخفاقات التي حدثت وسأشرح أسباب الاخفاقات".

وأكمل: "اعترف بوقوع مجلس ادارة الزمالك في خطأ أدت إلى الاخفاقات في العاب الصالات، فقدنا أكثر من لاعب مهم بفريق اليد عن النادي أبرزهم يحيي وسيف الدرع".

وأضاف: "بذلنا جهد كبير جدا من أجل فرق الصالات بسبب إيقاف القيد في ٣ العاب، الزمالك كان مديونا بأكثر من ٣٥ مليون جنيه لاتحاد الطائرة واليد والسلة قبل بداية الموسم".

وأكد: "سددنا ما يقرب من ٤٠ ل ٥٠ % من ديون الزمالك للاتحادات المختلفة في العاب الصالات".

وأتم: "مستحقات لاعبي الزمالك في العاب الصالات وصلت إلى ١٠٧ مليون جنيها".