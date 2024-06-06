الرياضة

هشام نصر: الزمالك كان مديونا بأكثر من 35 مليون جنيه لاتحادات الطائرة واليد والسلة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام نصر نائب رئيس الزمالك، أنه شعر بأنه متهم لأول مرة في حياته وظهر تلفزيونيا من أجل الدفاع عن نفسه.

هشام نصر: حزين أكثر من جماهير الزمالك على الاخفاقات

قال هشام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حزين أكثر من جماهير الزمالك على الاخفاقات التي حدثت وسأشرح أسباب الاخفاقات".

وأكمل: "اعترف بوقوع مجلس ادارة الزمالك في خطأ أدت إلى الاخفاقات في العاب الصالات، فقدنا أكثر من لاعب مهم بفريق اليد عن النادي أبرزهم يحيي وسيف الدرع".

وأضاف: "بذلنا جهد كبير جدا من أجل فرق الصالات بسبب إيقاف القيد في ٣ العاب، الزمالك كان مديونا بأكثر من ٣٥ مليون جنيه لاتحاد الطائرة واليد والسلة قبل بداية الموسم".

وأكد: "سددنا ما يقرب من ٤٠ ل ٥٠ % من ديون الزمالك للاتحادات المختلفة في العاب الصالات".

وأتم: "مستحقات لاعبي الزمالك في العاب الصالات وصلت إلى ١٠٧ مليون جنيها".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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