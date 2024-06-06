نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير أم الشناوي؟.. رأي مفاجئ من نادر السيد حول حارس منتخب مصر أمام بوركينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادر السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن اختياره للحارس الأنسب للفراعنة أمام بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

نادر السيد: الشناوي يستحق حراسة مرمى منتخب مصر أمام بوركينا

قال نادر السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس المذاع على قناة "المحور": "مباراة بوركينا فاسو مهمة للغاية وعلينا تحقيق الثلاث نقاط".

وأكمل: "علينا عدم الاعتماد على الماضي والجيل الحالي قوي وينقصه فقط التتويج بكأس الأمم الإفريقية".

وأدرف: "الجيل الحالي وصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية مرتين، وتأهل مرة لكأس العالم 2018، وأتمنى لهم التتويج بكأس الأمم القادمة".

وواصل: "في الوقت الحالي لدينا خيارات عديدة في مركز حراسة المرمى، هناك محمد والشناوي حارس متميز وشوبير أيضا يقدم مستوى جيد ولكنه تنقصه الخبرات الدولية".

وأتم: "محمد الشناوي لديه رصيد كبير يسمح له بالتواجد في مرمى منتخب مصر في حال جاهزيته بدنيا وطبيا فهو يستحق التواجد وشوبير متميز ولكنه لا يمتلك الخبرات الدولية".