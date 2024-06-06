هل يستطيع منتخب مصر العبور إلى مونديال 2026؟.. هشام عبدالرسول يرد

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أحمد جودة - القاهرة - أشار هشام عبد الرسول، نجم منتخب مصر السابق إلى أن الجيل الحالي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وقادرين على التأهل لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

هشام عبد الرسول: أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026

قال هشام عبد الرسول في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس المذاع على قناة "المحور": أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026، فهم يستحقون ذلك".

وتابع: "لدينا لاعبين محترفين متميزين وهناك 5 محترفين على أعلى مستوى".

وأكمل: "لا شك لدي قي قدرة لاعبي منتخب مصر على عبور مباراتي بوركينا وغينيا بيساو".

وأتم: "لدينا استقرار في جميع المراكز باستثناء حراسة المرمى والظهير الأيسر، وحسام حسن قادر على إصلاح ذلك".