نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول السابق: صلاح لاعب خرافي.. وكونتي قادر على إعادة نابولي للانتصارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أندريا دوسينا، النجم السابق لمنتخب إيطاليا وأندية ليفربول ونابولي، عن أسباب تراجع مستوى فريق نابولي في الموسم الحالي.

وأوضح دوسينا في مقابلة حصرية عبر برنامج "رقم 10" على القناة الأولى للتليفزيون المصري، أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى التركيز على المصالح الشخصية بدلًا من المصلحة العامة، مشددًا على أهمية استشارة المدرب قبل اتخاذ القرارات الحاسمة.

أشاد: " بأنطونيو كونتي، واصفًا إياه بالشخصية القائدة القادرة على إعادة نابولي إلى فترات الانتصارات وتحقيق البطولات".

تجربته مع ليفربول

وصف دوسينا فترة لعبه مع ليفربول بالناجحة والممتازة، مشيدًا بفريق ليفربول ومدربه يورجن كلوب الذي حقق إنجازات كبيرة. وأشار إلى أن تراجع مستوى ليفربول يعود إلى الاعتماد على اللاعبين الشباب دون خبرات كافية.

علاقته بمحمد صلاح

تناول دوسينا الأزمة بين كلوب وصلاح، موضحًا أن الضغط العصبي والفهم الخاطئ كانا وراءها. وأشاد بصلاح، معتبرًا إياه لاعبًا خرافيًا وذا إمكانيات كبيرة، مما كان سيؤهله للتتويج بألقاب في الدوري الإيطالي لو استمر هناك.

منتخب إيطاليا

عبر دوسينا عن أمله في تقدم منتخب إيطاليا تحت قيادة سباليتي، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك جيلًا بعقلية مختلفة يمكنه تحقيق شيء في اليورو، رغم عدم قوة المنتخب مقارنة بإنجلترا وفرنسا.

أعظم اللاعبين

اختتم دوسينا حديثه بالإشادة بعدد من اللاعبين الذين زاملهم أو لعب ضدهم، مثل نيستا، كانافارو، ستيفن جيرارد، إبراهيموفيتش، دروجبا، ومالديني، واصفًا إياهم بالشخصيات العظيمة.