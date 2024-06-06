هشام نصر: مدرب يد الزمالك الجديد أجنبي.. وتفاجأت بمستوي حارس الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي أنه هناك اتجاه للتعاقد مع مدير فني اجنبي لفريق كرة اليد في الموسم الجديد وفريق اليد يحتاج لتدعيم الخط الخلفي بشكل واضح

هشام نصر: سيتم التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة فريق يد الزمالك

قال هشام نصر، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مجدي أبو المجد المدير الفني السابق ليد الزمالك من أبرز المدربين في كرة اليد وهو مدرب مميز، وأحد أبناء الزمالك، وسيعود لتدريب الفريق في حالة الحاجة إلى خدماته في أي وقت".

وتابع: "مجلس الإدارة قرر التعاقد مع مدرب أجنبي، ونفاضل حاليًا بين المدرسة الإسبانية والفرنسية لاختيار المدير الفني الجديد ليد الزمالك".

وتابع:" ندرس التعاقد مع مدرب حراس مرمى اجنبي لفريق كرة اليد وتفاجأت بالمستوى المميز لمحمد ابراهيم حارس مرمى الاهلي لكرة اليد وبالفعل لوسرت مدرب حراس الأهلي لكرة اليد هو سبب نجاح الفريق أكثر من ديفيد ديفيز '.