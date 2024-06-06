نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: قلق من كثرة الزيارات لمعسكر منتخب مصر وتوقعات بخطة جديدة أمام بوركينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه مستاء من كثرة الزيارات للاعبي منتخب مصر في المعسكر الحالي، مشيرًا إلى أنه لم يكن جيدًا الحديث الآن عن أي شئ بين حسام حسن ومحمد صلاح.

الخضري مستاء من كثرة الزيارات للاعبي منتخب مصر

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حتى الآن لا أحد يعرف من سوف يشارك في المباراة بشكل أساسي، وحسام حسن سيُعلن عن التشكيل قبل مواجهة مصر وبوركينا فاسو داخل غرفة الملابس باستاد القاهرة الدولي، ولا أحد يعلم من سيحرس المرمى سواء محمد الشناوي أو مصطفى شوبير".

وأضاف: "من الممكن أن نفاجئ بطريقة لعب مختلفة أمام بوركينا فاسو، بثلاثي في خط الدفاع، ومحمد صلاح يشارك بجوار مصطفى محمد في خط الهجوم.. منتخب مصر سيلعب بطريقة 3-5-2".

وتابع: "ومن الوارد وجود مروان عطية بجوار إمام عاشور، والثالث الأقرب هو حمدي فتحي حال الاعتماد على ثلاثي في الوسط".