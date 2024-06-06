نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. موعد مباراة غينيا بيساو أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب غينيا بيساو لمواجهة نظيره الأثيوبي وذلك في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والذي تجري في جولتها الثالثة.

ويدخل منتخب غينيا بيساو المباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 4 نقاط متساويا لمنتخب بوركينا فاسو الذي سيواجه مصر اليوم.

وتفوقت غينيا على سيراليون بنتيجة 2 - 1 في المباراة الأولى، وتعادلت في المباراة الثانية مع بوركينا فاسو 1 - 1.

أما منتخب إثيوبيا فيتواجد بالمركز الخامس، وبحوزته نقطة وحيدة في مواجهتين، بالتعادل في المباراة الأولى مع ملاوي سلبيًا بنتيجة 0 - 0، وهزيمة في المباراة الثانية من بوركينا فاسو بنتيجة 3 - 0.

موعد مباراة غينيا بيساو أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

تنقل المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والثامنة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا بيساو أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

تذاع مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 على قنوات SSC الرياضية السعودية.