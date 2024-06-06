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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، بصدد التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة.

هشام نصر يكشف آخر تطورات ملف تعاقدت فريق السلة بنادي الزمالك

قال هشام نصر في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد": "دخلنا في مفاوضات مع أحمد سامي لاعب نادي الجزيرة، وإبراهيم هشام لاعب طلائع الجيش".

وأكمل: "أحمد مرعي المدير الفني الأسبق لفريق السلة، أحد أفضل المدربين، وهو صديق شخصي، وحصل على مستحقاته المتأخرة بالكامل".

واختتم: "الحسيني سمير لاعب السلة الأسبق، لديه مستحقات متأخرة، وسيتحصل عليها عند توافر سيولة مالية".