نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل انتهت أزمة حسام حسن وصلاح في المنتخب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد أن الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح، التي بدأت بسبب تصريحات حسن في القنوات الفضائية قبل أن يصبح مدربًا لمنتخب مصر، قد انتهت تمامًا. أشار أبوعايد إلى أن المعسكر يسير الآن بلا مشاكل وأن محمد صلاح، كقائد للمنتخب، سيكون مفيدًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ناقد رياضي: انتهاء أزمة حسام حسن وصلاح واستعدادات المنتخب تسير بلا مشاكل

أضاف بليغ في حديثه ببرنامج "بوكس تو بوكس" أن حسام حسن يسعى دائمًا لوضع بصمته ويهتم بظهور محمد صلاح بشكل جيد خلال فترته كمدرب. واسترجع أبوعايد أسلوب حسن شحاتة في إدارة المنتخب حيث لم يكن يعلن التشكيل إلا في المحاضرة الفنية، مشيرًا إلى أن حسام حسن يتبع نفس النهج في إبقاء التشكيل سريًا حتى اللحظة الأخيرة.

كما أوضح أن خط وسط منتخب مصر في المباراة القادمة سيضم مروان عطية، حمدي فتحي، وإمام عاشور.