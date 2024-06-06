عاجل.. الزمالك يوضح سبب الانسحاب من بطولة إفريقيا لكرة الطائرة "رجال"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، لم يتعاقد حتى الآن مع لاعب محترف.

الزمالك يوضح سبب الانسحاب من بطولة إفريقيا لكرة الطائرة "رجال"

قال هشام نصر في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد": " لم نتعاقد حتى الآن مع محترف فريق الطائرة، والأمر متروك للمدير الفني البرازيلي الجديد".

وأكمل: "فضلنا الانسحاب من بطولة إفريقيا لكرة الطائرة "رجال" بسبب عدم جاهزية الفريق فنيًا لخوضها".

واختتم: "اتحاد الطائرة لم يبلغنا حتى الآن بشكل رسمي، بقرار تقليص عدد المحترفين إلى لاعب واحد في الموسم المقبل، ولكن هذا القرار هو الأقرب، والقرار مناسب لنا".