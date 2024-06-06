هشام نصر: أتمني موافقة نجلي على تولي منصب المدير الإداري.. ورحيل عبدالباري ليس تصفية حسابات

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، عن موقف نجله من تولي المنصب الإداري للفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

هشام نصر: أتمني موافقة نجلي على تولي منصب المدير الإداري

وصرح نائب رئيس الزمالك هشام نصر لبرنامج الماتش أن نجله علي هشام يمتلك مؤهلات تجعله الافضل لمنصب المدير الإداري لفريق اليد.

وتابع: “أتمني أن يوافق نجلي على تولي هذا المنصب، لكنه رفض بسبب الهجوم على شخصي”.

واختتم:" رحيل حمادة عبدالباري عن نادي الزمالك ليس تصفية حسابات، فهو من قامات اليد في النادي، والدليل أن حسين لبيب عرض عليه تولى منصب في اللجنة الاجتماعية للنادي ولكنه رفض".