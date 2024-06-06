الرياضة

هشام نصر: أتمني موافقة نجلي على تولي منصب المدير الإداري.. ورحيل عبدالباري ليس تصفية حسابات

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، عن موقف نجله من تولي المنصب الإداري للفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

هشام نصر: أتمني موافقة نجلي على تولي منصب المدير الإداري

وصرح نائب رئيس الزمالك هشام نصر لبرنامج الماتش أن نجله علي هشام يمتلك مؤهلات تجعله الافضل لمنصب المدير الإداري لفريق اليد.

وتابع: “أتمني أن يوافق نجلي على تولي هذا المنصب، لكنه رفض بسبب الهجوم على شخصي”.

واختتم:" رحيل حمادة عبدالباري عن نادي الزمالك ليس تصفية حسابات، فهو من قامات اليد في النادي، والدليل أن حسين لبيب عرض عليه تولى منصب في اللجنة الاجتماعية للنادي ولكنه رفض".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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