نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإمارات ونيبال في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الآسيوية عن موعد مباراة الإمارات ونيبال وذلك ضمن منافسات الاستعداد لكأس العالم 2026.

يخوض المنتخب الإماراتي مباراة هامة أمام نظيره النيبالي ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وعينه على تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.

ويسعى منتخب الإمارات لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم الغائب عن الأبيض منذ 34 عامًا منذ مشاركته الوحيدة في مونديال إيطاليا 1990.

ويحتل منتخب الإمارات صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة ويليه منتخب البحرين برصيد 9 نقاط وجاء منتخب اليمن في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب نيبال المركز الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط.

موعد مباراة الإمارات ونبيال استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تقام مباراة الإمارات ونبيال يوم الخميس 6 يونيو 2024 على ملعب الأمير محمد بن فهد وذلك ضمن منافسات الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناتي الشارقة الرياضية الإماراتية ودبي الرياضية بنقل أحداث المباراة.