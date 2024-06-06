الرياضة

الزمالك يكشف حقيقة رواتب فريق الطائرة "سيدات" بعد تسريبها

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء، التي تم تناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، غير صحيحة.

هشام نصر يكشف حقيقة رواتب فريق الطائرة "سيدات' بعد تسريبها

قال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد": "رواتب لاعبات فريق الطائرة التي تم تسريبها غير صحيح، وهناك لاعبات لم يتم تعديل عقودهم لأنها ممتدة مع النادي".

واختتم: "تعاقدنا مع نهى عادل قادمة من نادي الزهور، ونسعى للتعاقد مع لاعبة من فريق سبورتنج لتعزيز صفوف الفريق".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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