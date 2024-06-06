الزمالك يكشف حقيقة رواتب فريق الطائرة "سيدات" بعد تسريبها

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء، التي تم تناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، غير صحيحة.

هشام نصر يكشف حقيقة رواتب فريق الطائرة "سيدات' بعد تسريبها

قال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد": "رواتب لاعبات فريق الطائرة التي تم تسريبها غير صحيح، وهناك لاعبات لم يتم تعديل عقودهم لأنها ممتدة مع النادي".

واختتم: "تعاقدنا مع نهى عادل قادمة من نادي الزهور، ونسعى للتعاقد مع لاعبة من فريق سبورتنج لتعزيز صفوف الفريق".