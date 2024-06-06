نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مباريات اليوم الخميس 6- 6- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات ويعد أبرزهم مباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، وتصفبات إفريقيا.

أهم مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

نيبال ضد الإمارات؛ في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر شبكة الكأس والكويت الرياضية 2

باكستان ضد السعودية: 6:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة الكأس 2 وقناة SSC SPORT 1 H

أبرز مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

مصر ضد بوركينا فاسو؛ العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة ssc1.

السنغال ضد الكونغو، العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة ssc1.

مالي ضد غانا، العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة ssc2.

الجزائر ضد غينيا؛ العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة SSC. Sports 5