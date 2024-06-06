نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام باكستان في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة الأخضر في معرفة تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة باكستان في المباراة التي ستجمع المنتخبين على ملعب "جيناه سبورت ستاديوم" في خامس جولات مرحلة المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية ضد باكستان في تصفيات كأس العالم

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة السعودي ضد باكستان اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة باكستان في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي لاجامي، علي البليهي، متعب الحربي

خط الوسط: محمد كنو، فيصل الغامدي، سامي النجعي

خط الهجوم: فراس البريكان، عبد الرحمن غريب، سالم الدوسري

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد باكستان في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب السعودية ضد منتخب باكستان مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق عيسى الحربين.