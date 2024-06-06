الرياضة

موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير محاربي الصحراء مواجهة منتخبهم أمام  غينيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2026.

ويدخل محاربو الصحراء المباراة وهم في صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتالين.

أما غينيا تحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة الجولتين الماضيتين.

موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات المونديال

تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساء  بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية،  اليوم لخميس الموافق السادس من شهر يونيو الحالي.

وتنطلق المباراة على ملعب نيلسون مانديلا في غينيا.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة الجزائر وغينيا في المونديال

مباريات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 على قنوات SSC الرياضية السعودية، حصريا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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