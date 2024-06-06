نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير محاربي الصحراء مواجهة منتخبهم أمام غينيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2026.
ويدخل محاربو الصحراء المباراة وهم في صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتالين.
أما غينيا تحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة الجولتين الماضيتين.
موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات المونديال
تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم لخميس الموافق السادس من شهر يونيو الحالي.
وتنطلق المباراة على ملعب نيلسون مانديلا في غينيا.
القنوات الناقلة لمباراة مباراة الجزائر وغينيا في المونديال
مباريات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 على قنوات SSC الرياضية السعودية، حصريا