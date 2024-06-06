مجموعة السعودية.. موعد مباراة الأردن وطاجيكستان في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم العالمية مباراة الأردن وطاجيكستان وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة الأردن وطاجيكستان تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تقام مباراة الأردن وطاجيكستان يوم الخميس 6 يونيو 2024 على ملعب عمان الدولي وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية والأردنية الرياضية وSSC السعودية بنقل أحداث المباراة.

تمثل مباراة الأردن وطاجيكستان المقرر إقامتها غدًا أهمية كبيرة للنشامي الذي يحتاج إلى تحقيق النصر والفوز في تلك المباراة من أجل ضمان التأهل برفقة السعودية وفي حالة التعادل أو الخسارة سيتأجل الحسم حتى الجولة الأخيرة التي سيلتقي فيها طاجيكتسان مع باكستان والأردن مع السعودية.

يحتل المنتخب الأردني المركز الثاني برصيد 7 نقاط في حين يتصدر المنتخب السعودي المركز الأول برصيد 10 نقاط وجاء منتخب طاجيكستان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما يتذيل منتخب باكستان المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.