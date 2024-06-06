موعد مباراة فلسطين ولبنان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية لمتابعة مباراة فلسطين ولبنان في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة فلسطين ولبنان في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تقام مباراة فلسطين ولبنان يوم الخميس 6 يونيو 2024 على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة وذلك في تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنواتbeIN Sports HD القطرية بنقل أحداث المباراة.

ويوجد المنتخب الفلسطيني في المجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم 2026 والتي تضم أيضًا منتخبات أستراليا بالإضافة إلى لبنان بجانب بنجلاديش.

يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط خلف منتخب أستراليا صاحب الصدارة ويبتعد بفارق خمس نقاط عن منتخب لبنان الذي يحتل المركز الثالث مما يعزز من فرصه في الوصول إلى الدور الثالث المؤهل بشكلٍ مباشر إلى النهائيات العالمية.