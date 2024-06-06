نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمواجهة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر منتخب مصر مواجهة نظيره بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو

وتنطلق مباراة مصر ضد بوركينا فاسو غدا الخميس الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستقام على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو

ويتم إذاعة مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، عبر قناتي «أون تايم سبورت » الفضائى، وأيضًا قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، و«ssc» السعودية.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في المجموعة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، ومنتخبي جيبوتي وسيراليون.