نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر وبوركينا فاسو.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

موريتانيا ضد السودان، الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية، على قناة SSC Extra 1 HD.

مصر ضد بوركينا فاسو، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة،عبر قناة SSC1 HD،.

السنغال ضد جمهورية الكونغو، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة،عبر قناة SSC sports 2.

الجزائر ضد غينيا، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة،عبر قناة SSC sports 5.