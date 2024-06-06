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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم، عن القنوات الناقلة لمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتعد أبرزهم مباراة منتخب مصر ضد نظيره بوركينا فاسو.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

موريتانيا ضد السودان، الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية، على قناة SSC Extra 1 HD.

مصر ضد بوركينا فاسو، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة،عبر قناة SSC1 HD،.

السنغال ضد جمهورية الكونغو، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة،عبر قناة SSC sports 2.

الجزائر ضد غينيا، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة،عبر قناة SSC sports 5.

القنوات الناقلة لمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ssc على النايل سات

تردد القناة: 125‪23.

جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

تردد قناة أوو تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر مجانًا

التردد الأرضي: UHF32

التردد التماثلي الأرضي: UHF9