موعد مباراة موريتانيا والسودان في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب موريتانيا لمواجهة نظيره السودان وذلك في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والذي تجري في جولتها الثالثة.

موعد مباراة موريتانيا والسودان في تصفيات إفريقيا للمونديال

ويحتل منتخب السودان المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويا مع منتخب السنغال صاحب الصدارة.

بينما على الجانب الاخر يتواجد منتخب موريتانيا في المركز الخامس بنقطة وحيدة بعد تعادل سلبي حققه امام جنوب السودان.

تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا والسودان في تصفيات إفريقيا للمونديال

تذاع مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 على قنوات SSC الرياضية السعودية.