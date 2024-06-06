نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.. موعد المبارة والقنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الخميس، 6 يونيو 2024، على ملعب استاد القاهرة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 9 مساءً بتوقيت ليبيا، والساعة 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة للمباراة تشمل

- BeIn Sports 1 (مشفرة)

- SSC Sports 1 (مشفرة)

- تايم سبورت الأرضية (مفتوحة داخل مصر)

المعلقون

سيتولى التعليق على المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 طارق الأدور ومحمد الكواليني، بينما سيعلق مدحت شلبي على قناة SSC 1.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

يتوقع أن يدخل منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي

- خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، عمر كمال

- خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو

- خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه

التشكيل المتوقع لمنتخب بوركينا فاسو

يتوقع أن يدخل منتخب بوركينا فاسو المباراة بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: كوفي كواكو

- خط الدفاع: عيسى كابوري، أيسوفو دايو، إدموند تابسوبا، ستيف ياجو

- خط الوسط: بلاتي توريه، جوستافو سانجاري، غسماعيلا أويدراجو

- خط الهجوم: دانجو واتارا، محمد كوناتي، لاسينا تراوري

ترتيب المجموعة

تتصدر مصر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0)، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع غينيا بيساو (1-1) والفوز على إثيوبيا (3-0).

لون قميص الفريقين

سيكون قميص منتخب مصر أحمر والشورت أبيض، بينما سيرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

حراسة مرمى الفراعنة

لم يكشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن اسم حارس المرمى الذي سيشارك في المباراة، لكنه أكد جاهزية الحراس الأربعة المتاحين. نادر السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أعرب عن ثقته في مستوى الحراس المتواجدين، وأشار إلى أن الشناوي يُعد الخيار الأبرز نظرًا لخبرته الكبيرة.

مباراة غينيا بيساو وإثيوبيا

تُقام مباراة غينيا بيساو وإثيوبيا، ضمن نفس المجموعة، اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

محظورات في استاد القاهرة أثناء المباراة



قال العميد محمود القاضي رئيس العمليات بالشركة الأفريقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك خطة أمنية لتأمين مباراة منتخب مصر الوطني اليوم.



وأشار إلى أن استاد القاهرة سيبدأ في استقبال الجماهير التي تؤاز الفراعنة اليوم بداية من الساعه الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءًا، مشيرًا إلى أن عدد الجماهير يصل إلى أكثر من 53 ألف مشجع.

وأضاف أن الشركة الافريقية وضعت اللمسات النهائية لتأمين كافة اللاعبين بشكل سليم، بداية من الدخول إلى أرض المباراة حتى نهايه اللقاء، مشيرًا إلى أن الشركة وضعت خطة خاصة لتأمين محمد صلاح، لاعب منتخب مصروليفربول الإنجليزي.

ووجه الجماهير إلى التزام بالتعليمات التي أعلنتها وزارة الداخلية، مطالبًا بعدم اصطحاب المأكولات أو المشروبات المحفوظة داخل عبوات معدنية أو زجاجية، ومنع الكبريت أو الولاعات أو الشماريخ والألعاب النارية.