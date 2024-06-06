قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يحرص العديد من عشاق كرة القدم المصرية ومتابعي منتخب مصر على معرفة القنوات التي ستنقل مباراة الفراعنة ضد بوركينا فاسو، المقررة في الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وبوركينا فاسو عبر قناة مفتوحة مجانية، وهي قناة أون تايم سبورتس الأرضية، والتي ستبث المباراة مع تعليق محمد الكواليني. كما ستنقل المباراة أيضًا عبر قناة مشفرة وهي SSC1 HD مع تعليق مدحت شلبي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو

يتوقع أن يبدأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (أو مصطفى شوبير).

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي (أو أكرم توفيق).

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.