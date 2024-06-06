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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ينتظر قرار الألماني هانسي فليك من أجل تحديد مصيره خلال فترة زمنية الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أوريول روميو لاعب خط وسط الفريق الكتالوني لم يطلب الخروج في الميركاتو الصيفي وينتظر قرار فليك.

نجم برشلونة ينتظر قرار فليك من أجل حسم مستقبله

وأعلن برشلونة برئاسة خوان لابورتا منذ عدة مرات، تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن روميو الذي لم يشارك كثيرًا مع برشلونة خلال الموسم المنصرم بسبب عدم اقتناع تشافي بإمكانياته، لا يود مغادرة الفريق الكتالوني حتي يصدر قرار فليك.