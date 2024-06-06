نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المدرب عايز مصلحته" بعد الأزمات.. 3 لاعبين أنصفوا حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن أبرز ما يحدث داخل معسكر المنتخب المصري استعدادًا لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن تصفيات كأس العالم.

وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت أن هذا المعسكر أسكت أفواه الجميع.

وتابع، حسام حسن عاوز مصلحته مع منتخب مصر، الجميع تحدث عن رغبة صلاح في عدم الإنضمام لمعسكر المنتخب، ولكنه انضم في النهاية وهو لم يحضر المباراتين الوديتين بسبب الإصابة.

وأشار كما حدث مع عمر كمال حيث قال الجميع أن هناك أزمة بين حسام حسن وعمر كمال عبد الواحد نجم النادي الأهلي، إلا أن اللاعب يتواجد في معسكر المنتخب الحالي، وكما قيّل عن فتوح واللاعب تواجد أيضا في معسكر المنتخب الوطني.

وأردف شوبير، المدير الفني للمنتخب الوطني يرغب في النجاح لذلك سيتحالف مع أي شخص من أجل مصلحته وتحقيق النجاح.

وأتم حسام حسن كان يحلم بقيادة المنتخب الوطني فنيًا، لذلك اتوقع أن يمسك في الفرصة ولن يفرط فيها بسهولة.