عاجل.. شوبير يشن هجوما حادا على الاتحاد الإفريقي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا حادًا على مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب أزمة تصريحاتهم المتضاربة في الأيام الأخيرة.

شوبير يشن هجوما حادا على الاتحاد الإفريقي

وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، أن المتحدث الرسمي للكاف أكد أنهم لم يقرروا بعد موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا.

وأكد شوبير أن السبب في إثارة تلك الأزمة هو سكرتير الإتحاد الإفريقي، عندما تحدث عن تأجيل كأس الأمم الإفريقية إلى أوائل 2025، بسبب تعارض النسخة الأولى لكأس العالم للأندية مع تلك البطولة.

وتابع، هذا التضارب يعني تخبط شديد جدا داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو ليس بالأمر الجيد وهو غير مقبول.

وأشار إلى أن الأخوة الأعزاء في دولة المغرب يرغبون في إقامة البطولة في موعدها المقرر لها، لذلك هناك أزمة كبيرة داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتابع، هناك تطور ملحوظ في اداء التحكيم الإفريقي في عهد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موضحا أنه هناك أخطاء لكن التحكيم تطور كثيرًا عن السابق وهناك حكام واعدين في القارة السمراء.