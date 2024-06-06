نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة بوركينا فاسو.. منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، لخوض مباراة هامة أمام منتخب بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقع منتخب مصر في فرق المجموعة الأولى من تصفيات المونديال، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم



تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم الخميس الموافق 6 يونيو، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون 4 نقاط

5- منتخب إثيوبيا نقطة وحيدة

6- منتخب جيبوتي دون رصيد من النقاط

قائمة منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو



وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.