نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف موقفا مفاجئا داخل مسجد بسبب حارس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، صباح اليوم الخميس، عن موقف لأول مرة بسبب نجم الأهلي.

وقال شوبير:" تعرضت لموقف غريب ليلة ٢٧ رمضان بعد صلاة دوت الخليج، بعدما شخص جاء ليلقي التحية ".

وتابع:" تسأل الرجل سؤالًا غريب قائلًا أنت بتحب ابنك كده ليه، متحبش ابنك قوي كده ".

وأضاف: " فسألته أنت بتحب أولادك قال طبعا فكان ردي لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا كمان من حقي احب ابني ".

وأوضح شوبير أنه يحب ابنه ومن الضروري الدفاع عنه، واحتضانه عندما يخطئ ليصلح من خطأه.

وأشار إلى أنه كان هناك أقوال مأثورة، " أدعي على ابني وأكره اللي يقول أمين ".