تعليق مثير من شوبير عن محمد أبو تريكة وشيكابالا.. ماذا قال؟

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير عن قصة عشق جمهور الأهلي لأسطورتهم المفضلة محمد أبو تريكة نجم الفريق السابق ونجم منتخب مصر ومحلل قنوات بي إن سبورتس الحالي.

تعليق مثير من شوبير عن محمد أبو تريكة وشيكابالا

وقال شوبير: "مهما حاول البعض تشويه صورة محمد أبو تريكة عند الجماهير، إلا أنه يظل معشوقهم الأول ".

وتابع:" أبو تريكة قدم حاجات كتير للنادي الأهلي لذلك يتعلق الجمهور بعد كل أزمة بأبو تريكة أكثر وأكثر ".

وأضاف: " الجمهور بيحب أبو تريكة يا سيدي وبالنسبة لجمهور الأهلي أسطوة أنت إيه مزعلك".

كما أبدى شوبير اندهاشه بحزن البعض من محبة الجماهير لأبو تريكة، وتحدث قائلا:" أبو تريكة النموذج الصح، كل جمهور يحب لاعبيه ومن حقه أن يصنع من أي لاعب أسطورة ".

كما دافع شوبير خلال برنامجه عن عشق جماهير الزمالك لنجمهم المفضل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد نادي الزمالك.

وقال:" جمهور الزمالك يعشق شيكابالا ويرى أنه ابنه، ويتعلق به كل يوم عن اللي قبله اكثر ".

وتابع متعجبًا:" غريبة الناس اللي بتضايق من حب الجماهير للاعب فريقهم، هو يعشقونه وأصبح اسطورتهم ".

واستشهد شوبير خلال حديثه عن حب جماهير الأهلي لإمام عاشور ومحمد عبد المنعم، موضحا أن جمهور الأهلي يحبهم الآن لأنهم أصبحوا في القلعة الحمراء ويساهمون في تحقيق انجازات كبيرة للنادي.